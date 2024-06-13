PlayStation®4 CUH-2100AB01 ディスク読込不良

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◆¥12,500→¥11,000に値下げしました！◆最終値引き！お早めにどうぞ！数年前にApexをやりたくて「ジャンク品（ディスク読込不良、コントローラー無線不良）」の状態でメルカリにて購入。ダウンロード版のゲームをして遊んでいた本体です。初期化前に動作確認を実施しましたが、すべて問題ない状態で遊べました。【ジャンク品（内容）】・ディスク読込不可・起動時、おそらくディスク読込部の異音がします（しばらくすると落ち着きます）・純正コントローラーが有線でないと反応しません・外装キズ多数【同梱品】・電源ケーブル・HDMIケーブル・縦置きスタンド・純正コントローラー（有線使用可能、無線不可）・ディスク読込部交換パーツ（AliExpress購入品）純正コントローラーですが、中古にて購入時より有線でしか使用出来ません。自身で直してみようかなと考えてAliExpressにてレンズ読込部の交換パーツを購入しましたが、面倒で実装せず保管していたため、今回はオマケでこちらもお付けします。掲載した写真にて状態を確認いただき、神経質な方の落札はお控え願います。また、中古かつジャンク品としての出品、すり替え防止のため返品などは対応できませんので予めご理解願います。相場より少し抑えての出品のつもりのため、快くお譲りできる方の落札を期待します。緩衝材にて梱包後、24時間以内に出荷できるよう努めます。「PlayStation®4ジェット・ブラック500GBCUH-2100AB01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥29980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4#プレイステーション4#プレステ4