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Preuve d'être(プルヴデートル),デモテープ,une
商品番号 O66081365920
商品名

Preuve d'être(プルヴデートル),デモテープ,une
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,239 円
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商品詳細

Preuved'etre(プルブデートル)のデモテープのune音質良好\u0026美品です音はゴシックにシンセが入ってる感じです雰囲気は360℃暗黒世界ですそういうの好きな方どうぞ(^_^)！！収録曲A面1.Testament2.超越B面3.BrokenJesus※このデモテープをCD-Rにして音を確認したら全然問題なく不備はありませんでしたプロフィール参照の上、購入お願いします#Preuved'être#Preuved'etre#プルヴデートル#プルブデートル#une#V系#ヴィジュアル系#ビジュアル系#V-ROCK
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