24時間以内に発送✨️ Newニンテンドー3DS ブラック 完動品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪☆付属品☆・Newニンテンドー3DSブラック本体・充電器(新品)・タッチペン・microSDカード届いたらすぐに遊べる状態です！全ての動作確認済み◎新品バッテリーに交換済み◎(任天堂純正品)新品スティックに交換◎アルコール消毒済み◎初期化済み◎画面に傷や汚れなし✨️液晶に黄ばみやドット抜けなく、発色良好でございます！また、内蔵バッテリーを新品の物に交換済みなので接続時間も良好です！タッチパネルやボタン等の不具合も一切ございません！あくまで中古品なので完璧をお求めの方はご遠慮下さいm(__)m発送方法らくらくメルカリ便24時間以内に発送可能✨️値下げ不可コメントなしで即購入okです❗「Newニンテンドー3DSブラック」定価:￥16000#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS
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002】完品 Newニンテンドー3DS LL メタリックブルー 619-
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