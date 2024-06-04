【裁断済】わかりやすい核医学　第2版

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商品詳細
裁断済のため状態が悪いとしておりますが、書き込みやマーカーはなく、中身の状態は綺麗です。自炊にどうぞ。コメントなしで即購入していただいて構いません。なお、個別の値段交渉には応じられません。ご了承ください。「わかりやすい核医学=TextbookofClinicalNuclearMedicine」玉木長良/真鍋治/平田健司定価:￥12000#玉木長良#真鍋治#真鍋_治#平田健司#本#自然／医療・薬学・健康
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