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ヘルアイランド [セルDVD]
商品番号 P77291077056
商品名

ヘルアイランド [セルDVD]
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、正規セルDVDとなります※ケースは新しいものに交換済み※disk読み取り面に光の加減で浮かぶ大小の傷あり※視聴にて動作確認済み(早送りなし：映像の乱れ等なし)※ジャケット表面に押し痕あり※ジャケット裏面に円形の押し痕あり⚠️上記内容が気になる方の購入は、ご遠慮ください♦️コメントによる値引き対応は不可♦️他作品と同時購入で合算からお値引き有り「ヘルアイランド」クリスティーナ・コール/ナタリー・メンドーサ/テレンス・ドウ定価:￥3400#クリスティーナ・コール#ナタリー・メンドーサ#テレンス・ドウ#CD・DVD
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