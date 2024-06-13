ヘルアイランド [セルDVD]

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こちらは、正規セルDVDとなります※ケースは新しいものに交換済み※disk読み取り面に光の加減で浮かぶ大小の傷あり※視聴にて動作確認済み(早送りなし：映像の乱れ等なし)※ジャケット表面に押し痕あり※ジャケット裏面に円形の押し痕あり⚠️上記内容が気になる方の購入は、ご遠慮ください♦️コメントによる値引き対応は不可♦️他作品と同時購入で合算からお値引き有り「ヘルアイランド」クリスティーナ・コール/ナタリー・メンドーサ/テレンス・ドウ定価:￥3400#クリスティーナ・コール#ナタリー・メンドーサ#テレンス・ドウ#CD・DVD