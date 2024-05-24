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素顔4 SixTONES
商品番号 I83306359071
商品名

素顔4 SixTONES
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 7,154 円
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商品詳細

すべてのディスク1～2回ほど再生しておりますが傷など無く再生にも問題ありません。外袋、ポストカード等すべて揃っております。ISLANDSTOREにて購入した正規品になります。収録内容「ジャニーズjr.8.8祭り〜東京ドームから始まる〜」ライブ本編「SixTONESCHANGETHEERA-201ix-」横浜アリーナ公演ライブ本編「SixTONESCHANGETHEERA-201ix-」横浜アリーナ公演ドキュメント映像SixTONES盤オリジナルポストカードSixTONESジェシー京本大我田中樹髙地優吾森本慎太郎松村北斗チェンジザエラチェンエラ
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