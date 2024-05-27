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商品詳細
「23回忌記念商品「石原裕次郎」」石原裕次郎定価:￥95238#石原裕次郎#CD・DVD23回忌を記念したメモリアル・ボックス。歌唱楽曲514曲のスタジオ初レコーディング音源を最新デジタル・リマスタリング。DVDには“第2回全国縦断リサイタル”の模様や秘蔵映像などを収録している。新品、未使用ですが何年か前に購入しているので箱に焼け痛みが多少あります
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