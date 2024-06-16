

第12代田原陶兵衛作 萩焼深川本窯元 馬上杯 第12代田原陶兵衛作 萩焼深川本窯元 馬上杯



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萩焼深川本窯元、第12代田原陶兵衛作の馬上杯です。木箱付きです。未使用です。使用する機会もなくなり、長期間保管していました。素人検品ですが、目立つ汚れや擦り傷等はないと思います。大きさ等は写真を参照してください。値下げしました。ご理解の上ご購入お願いいたします。