BTS MEMORIES OF 2018【日本語字幕入り】

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BTSMEMORIESOF2018日本語字幕写真のものがすべてです。購入後一度確認のため開封しましたが、それ以降は一度も開封せず、暗所にて保管しておりました。ディスクも1〜2回程度再生しました。比較的美品ですが、素人管理なので気になる方はご遠慮ください。他にも出品予定です。即購入○#BTS#防弾少年団#バンタン#MEMORIES#メモリーズ#2018#日本語字幕あり#RM#ナムジュン#ナム#JIN#ジン#ソクジン#SUGA#ユンギ#シュガ#JHOPE#ホソク#ホビ#JIMIN#ジミン#V#テヒョン#テテ#JUNGKOOK#ジョングク#グク