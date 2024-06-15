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商品詳細
⚪︎3DSライト本体⚪︎ソフト3本(とびだせどうぶつの森・ディズニーマジックキャッスル)⚪︎NECリーダー※タッチペン、SDカード、充電器あります。※本体・ソフト初期化してあります。箱はありません。表面に目立たない傷があります。動作確認済みです。素人保管の為、ご了承頂ける方のみご購入よろしくお願い致します。
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