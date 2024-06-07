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EXTREME BEAUTY IN VOGUE　洋書　未開封
商品番号 J32838322172
商品名

EXTREME BEAUTY IN VOGUE　洋書　未開封
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

北海道・沖縄の方は購入できません。送料が高く負担できません。即購入歓迎します。事前購入確認必要ありません。「値引き交渉・希望価格の登録・専用対応」お断りします。EXTREMEBEAUTYINVOGUE　英語版　著者　フィリスポズニック　米ヴオーグエグゼグティブディレクター進化する女性を主張する一冊です。官能的であり挑発的な物語。エドワードスタイケンの新古典な人物像。アニーリーヴィッツの型破りなヌード。ヘルムートニュートンの攻撃的なポートレート。スティーヴンクラインのモダニズムまで。分類　洋書・ファッション　表紙　ハードカバーページ数　２００ページサイズ　26.34㎝×2.84㎝×29.69㎝言語　英語発刊年月　２００９年購入先　ロンドン・セルフリッジ　購入時期　２０１３年前後購入価格　７千円前後発送方法は未定です。梱包次第で決定させて頂きます。未開封・新品です。画像１～３枚目が実物となります。VOGUEとドルチェ＆ガッバーナのコラボレショーンにより開催された展覧会「ExtremeBeautyinVogue」を記念して刊行された写真集。アニー・リーボヴィッツ、アーヴィング・ペン、ハーブ・リッツ、リチャード・アヴェドン、アーウィン・ブルーメンフェルド、ヘルムート・ニュートン、スティーブン・クラインなど、この特別なVOGUEのために撮影されたカラー・モノクロ100点が収録されています。
http://narcologia.ru/goods/competitive633581.html
http://narcologia.ru/goods/peroration954015.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual715346.html
EXTREME BEAUTY IN VOGUE　洋書　未開封
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