EXTREME BEAUTY IN VOGUE　洋書　未開封

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商品詳細
北海道・沖縄の方は購入できません。送料が高く負担できません。即購入歓迎します。事前購入確認必要ありません。「値引き交渉・希望価格の登録・専用対応」お断りします。EXTREMEBEAUTYINVOGUE 英語版 著者 フィリスポズニック 米ヴオーグエグゼグティブディレクター進化する女性を主張する一冊です。官能的であり挑発的な物語。エドワードスタイケンの新古典な人物像。アニーリーヴィッツの型破りなヌード。ヘルムートニュートンの攻撃的なポートレート。スティーヴンクラインのモダニズムまで。分類 洋書・ファッション 表紙 ハードカバーページ数 ２００ページサイズ 26.34㎝×2.84㎝×29.69㎝言語 英語発刊年月 ２００９年購入先 ロンドン・セルフリッジ 購入時期 ２０１３年前後購入価格 ７千円前後発送方法は未定です。梱包次第で決定させて頂きます。未開封・新品です。画像１～３枚目が実物となります。VOGUEとドルチェ＆ガッバーナのコラボレショーンにより開催された展覧会「ExtremeBeautyinVogue」を記念して刊行された写真集。アニー・リーボヴィッツ、アーヴィング・ペン、ハーブ・リッツ、リチャード・アヴェドン、アーウィン・ブルーメンフェルド、ヘルムート・ニュートン、スティーブン・クラインなど、この特別なVOGUEのために撮影されたカラー・モノクロ100点が収録されています。
http://narcologia.ru/goods/competitive633581.html
http://narcologia.ru/goods/peroration954015.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual715346.html
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