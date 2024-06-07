ゼロウィング　メガドライブ　MD

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商品詳細
ゼロウィングメガドライブソフト国内正規品出品に際して全体と端子の簡易クリーニングを行い、所有メガドライブ本体にて動作確認しています。全体的に経年による劣化、すり傷や汚れなど使用感があります。状態につきましては、写真をよくご覧のうえで、ご判断くださいませ。すり替え防止のため、返品返金はご遠慮させていただきます。ご了承の方のみご購入ください。
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