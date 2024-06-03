ジョン・コールマン博士の著作 [300人委員会]と国際的陰謀論6冊まとめて

ジョン・コールマン博士の著作[300人委員会]と国際的陰謀論6冊まとめて英国諜報部エリートの地位を捨て、命がけの内部告発を続けるコールマン博士。日本では1994年以来、20冊以上が刊行されています。1994年に日本で最初に発行された歴史的希少本『陰謀家たちの超権力構造「三百人委員会」徳間書店』含む計6冊。訳者は①歴史修正学会/解説太田 竜(おおたりゅう)、②~⑥監訳者は太田 竜★書庫保管のため、いずれも焼けや傷汚れカビ等のない美本です(ただし、古書のため細かい擦れや小傷等はご了承ください)★他のオークションサイトでも出品中のため、一括販売のみでばら売りや値下げなどには対応できないのでご了承ください。[6冊の概要 題名/発行年月日/出版社/書籍サイズと頁数/発行時の価格/状態]①陰謀家たちの超権力構造「三百人委員会」1994年4月30日発行/徳間書店/四六版414頁/2,000円(税込)/美本(頁折れ・汚れ・書き込みなど無し、帯なし)②300人委員会バビロンの淫婦2001年5月1日初版第1刷/成甲書房/四六版380頁/2,200円(税別)/美本(頁折れ・汚れ・書き込みなど無し、帯付き)③300人委員会凶事の予兆2001年12月20日初版第2冊/成甲書房/四六版411頁/2,200円(税別)/美本(頁折れ・汚れ・書き込みなど無し、帯と透明ビニールカバー付き)④迫る破局生き延びる道「300人委員会」2001年12月20日初版第1刷/成甲書房/四六版347頁/1,900円(税別)/美本(頁折れ・汚れ・書き込みなど無し、帯付き)⑤コールマン博士は知っていた さらに的中していく＜世界経済＞戦慄予言2009年1月25日初版第2刷/成甲書房/四六版253頁ハードカバー/1,600円(税別)/美本(頁折れ・汚れ・書き込みなど無し、カバー背上部によれ有り、帯付き)⑥ビヨンド・コンスピラシー陰謀を超えて最終段階に突入した「300人委員会」世界支配計画2009年9月25日初版第1刷/成甲書房/四六版281頁ハードカバー/1,800円(税別)/美本(頁折れ・汚れ・書き込みなど無し、カバーに細かい擦れ有り、帯なし)



ジョン・コールマン



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世界の黒い霧 ジョン・コールマン博士の21世紀陰謀史



ロスチャイルドの密謀



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