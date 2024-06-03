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Maison レスポールカスタム　ぼっち•ざ•ろっく風　エレキギター　黒
商品番号 Y77374584938
商品名

Maison レスポールカスタム　ぼっち•ざ•ろっく風　エレキギター　黒
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 9,408 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···レスポールタイプ【商品説明】♦︎レスポールカスタム♦︎ぼっち・ざ・ろっく！の主人公ぼっちちゃんと同じタイプのレスポールギターレア商品です！楽器屋さんでも品薄商品です！【商品状態】♦︎中古品ですので、傷や汚れがございます。♦︎写真の状態がすべてですので、写真を良くご確認下さい。♦︎ヒビありですが、おそらく塗装面のヒビと思われます。　【付属品】本体※写真に写っているものが全てとなります【梱包.発送】♦︎発送はプチプチ＆段ボールで厳重に梱包致します。♦︎ヤマト運輸の匿名配送でのお届けになりますので、安心してお受け取り頂けます！♦︎ヤマト運輸の規定により、弦を緩めて梱包致します。【その他】♦︎傷等ある商品です。中古品である事にご理解のある方のみご購入下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。予めご了承下さい。※ぼっちちゃんのはGibsonの10万円以上するギターです。こちらは同じデザインの廉価版となります。GibsonギブソンEpiphoneエピフォンFenderフェンダーYAMAHAIBANEZエレキギターレスポールストラト後藤ひとり
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