psa9 デオキシス デルタ種 ポケモンカード

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・商品についてPSA鑑定済みMINT9PSA鑑定品となります。カードの状態に関しましては、PSAの評価通りとさせていただきます。暗所にて厳重に保管しておりますが、ケース及び中のカードに初期傷がついている場合がございますのであらかじめご了承ください。神経質な方のご購入はご遠慮ください#PSA#PSA10#鑑定品#GEMMINT#美品#ポケカ#ポケモンカード