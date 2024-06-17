生誕80周年記念山下清展　書籍

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商品詳細
山下清の作品159点の写真です、2002年1月24日～2月11日開催の横浜そごうの山下清展で購入したもので1634年～1964年までの作品です、本の大きさ 縦28センチ 横 22.5センチ 183ページ目立つ汚れキズはありませんが20年以上前のものの為、気になる方はご遠慮下さい。当時の個展の半券もおつけします。
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http://narcologia.ru/goods/pompous917423.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose694040.html
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