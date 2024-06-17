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生誕80周年記念山下清展　書籍
商品番号 J90880486610
商品名

生誕80周年記念山下清展　書籍
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山下清の作品159点の写真です、2002年1月24日～2月11日開催の横浜そごうの山下清展で購入したもので1634年～1964年までの作品です、本の大きさ　縦28センチ　横　22.5センチ　183ページ目立つ汚れキズはありませんが20年以上前のものの為、気になる方はご遠慮下さい。当時の個展の半券もおつけします。
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山下清展　図録　生誕80周年記念　2001年発行

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