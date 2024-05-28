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海洋堂リボルテック121 リオレウス亜種
商品番号 H94522236476
商品名

海洋堂リボルテック121 リオレウス亜種
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未開封品です。リボルテックのこのシリーズは、テープで封されていません。ご理解いただける方にお譲りいたします。即購入OK。モンハンモンスターハンターMonsterHunterRathalosLiolaeusLioleusSubspecies亜種可動フィギュアジンオウガジンオウガ亜種リオレウスリオレウス亜種人気ゲームタイトル···モンスターハンターフィギュア種類···アクションフィギュア
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