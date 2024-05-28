海洋堂リボルテック121 リオレウス亜種

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未開封品です。リボルテックのこのシリーズは、テープで封されていません。ご理解いただける方にお譲りいたします。即購入OK。モンハンモンスターハンターMonsterHunterRathalosLiolaeusLioleusSubspecies亜種可動フィギュアジンオウガジンオウガ亜種リオレウスリオレウス亜種人気ゲームタイトル···モンスターハンターフィギュア種類···アクションフィギュア