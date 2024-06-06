超レア‼️【 マキシマムザホルモン⠀】爆走Tシャツ

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LIVE参戦した際に購入致しました。大変珍しいXLの未開封となります！！長時間並んでGetし、大切に保管していたのですが、大切にして頂ける方にお譲りしたいと思い出品致しました。【⠀商品状態】・新品未開封・暗所にてBOXに入れて保管しておりました。(注意点⚠️)購入前に一言コメントをください。開封し点検致します。また点検扶養の場合はその旨もお伝えください。(点検不要の場合はいかなる場合も対応出来ませんのでご了承ください。)また出品自体を迷っており、1ヶ月経たなくても突然出品停止することございますのでご了承ください。