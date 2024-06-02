吉野北人 Wizble AQUAMARINE Stud Pierce ピアス

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THERAMPAGEfromEXILETRIBE吉野北人コラボアイテムWIZBLEBIRTHDAYCOLLECTIONLIMITEDPOPUPSHOPAQUAMARINEStudPierce【Silver925LINE】（Silver）ピヤスになります新品未開封品届いた時のまま保管しておりました即購入◎素人保管になりますので神経質な方は御遠慮下さい吉野北人の誕生日を記念して、誕生石『アクアマリン』をセッティングし地金部分にはSilver925を使用したスペシャルコレクション。日常からずっと付けていられるようなミニマルなサイズ感と、シンプルなフォルムにアクアマリンのブルーが爽やかな春夏らしいコレクション。Wizbleウィズブルイヤーカフリング指輪イヤリングネックレスCasualLINESilver925THERAMPAGEランペメンプロ吉野北人人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBE