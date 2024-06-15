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オシャレ魔女ラブandベリー
商品番号 K85732374329
商品名

オシャレ魔女ラブandベリー
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 5,227 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オシャレ魔女ラブandベリーのカードまとめ売りです。[DSカセットで使えるカード]ドレスアップカード　　　　35枚フットウェアカード　　　　19枚ヘア\u0026メイクアップカード　15枚スペシャルアイテムカード　10枚DSカセットで使えないカードが25枚の計79枚です。カードを収納するためのファイルはピンクの方の傷が目立ちます。緑の方は結構綺麗な状態ですが、両方とも付属品とし、値段には含まれませんので、不要な場合はコメントして下さい。また、ケースは無いですがカセットとカードリーダーを別料金込みで付けることも可能です。
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