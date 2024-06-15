オシャレ魔女ラブandベリー

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オシャレ魔女ラブandベリーのカードまとめ売りです。[DSカセットで使えるカード]ドレスアップカード 35枚フットウェアカード 19枚ヘア\u0026メイクアップカード 15枚スペシャルアイテムカード 10枚DSカセットで使えないカードが25枚の計79枚です。カードを収納するためのファイルはピンクの方の傷が目立ちます。緑の方は結構綺麗な状態ですが、両方とも付属品とし、値段には含まれませんので、不要な場合はコメントして下さい。また、ケースは無いですがカセットとカードリーダーを別料金込みで付けることも可能です。