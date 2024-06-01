♦アート 油彩画 ヨーロッパの風景画 絵画 アンティーク 骨董品 コレクション

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絵画の種類...油彩画・油絵形式...その他主題...風景・海景主な画材...油彩絵の具♦ご注意、気持ちの良いお取引行わせて頂きたい為、メルカリ希望購入価格申し込み機能には対応致しません。プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 油彩画 風景画欧州ヨーロッパ サインY.Hirokawa 箱額なし 何処にでも有るような油絵とは違い、並みの絵描きさんで描ける様な絵ではございません、調べましたが作者不明になります。大変素晴らしいアート作品でございます。 状態1箇所右下白い部分剥がれ、1箇所左側上部分ヒビ割れで絵の具が浮いて剥がれる寸前です。その他特段気になる箇所はございません。ご購入の前に光源の関係上画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致しますまた、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズキャンバス（F6）高さ31.9cm 横幅41.0cmその他ご不明点ございましたらお問合せお願い致します。#絵画 #油絵 #アート #油彩画 #院展 #帝展 #洋画家 #日本画 #物故洋画家 #洋画 #日動画廊取扱作家 #美術品 #芸術院会員