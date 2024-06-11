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BOSS KATANA-MINI 本体のみ
商品番号 B59668344741
商品名

BOSS KATANA-MINI 本体のみ
ブランド名 ボス
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に買ったKATANA-MINI（本体のみ）になります。この度機材整理で出品いたします。使用頻度が多いわけではないですが、たまに持ち歩いていた関係ではっきり目立つ傷があります（4枚目）ただし本体の状態は良好で、サイズに見合わない良質な音が出ます。ぜひご検討ください。#BOSS刀ミニギターアンプ
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