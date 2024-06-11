Vestax VCI-100MK2

種類···PCDJコントローラーVestaxのPCDJです。10年ほど前に購入し、数回遊んだっきりDJから遠のいてしまった為、使っていませんでした。持ち運びも容易で、今は無きVESTAXの高い機能とデザイン性で、いまなお評価も高い名機のようです。USB-B端子はお付けします。お持ちのPCへ、好みのDJソフトをインストールし、PCとUSB接続するだけで、電源とランプが点灯し使用可能になります。通電も確認済み。私自身も詳しい説明ができないのですが、10年以上前の機材だということを理解いただける方と、ご自身で接続方法を調べられる方のみ、購入お願いします。ググれば、DJ機材SHOPの記事が、沢山でてきますので、そちらで調べてからの購入がオススメです。付属のTRAKTERLEはありませんが、SeratoなどのメジャーなDJソフトは対応可、DJソフトも無償でDL可能のようなので、気軽に遊べると思います。検索したら、公式の説明書もDL可能でした。この方のブログがわかりやすいです。https://ameblo.jp/ryuto-sanada/entry-12662243898.html種類···DJコントローラー



Vestax DJコントローラー VCI-100MK2 Windows/Macintosh対応 SeratoDJ Intro/Traktor LE対応



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