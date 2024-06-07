芋頭水指　信楽壺中窯　保庭楽入作　共箱有　M1090

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信楽茶入 壷中窯 保庭楽入（作） 共箱 牙蓋 仕覆（宝間道） 未使用 ... 信楽茶入 壷中窯 保庭楽入（作） 共箱 牙蓋 仕覆（宝間道） 未使用 ...



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経口 約１１．０ｃｍ高 約１６．５ｃｍ共箱有特に目立ったキズ・ヨゴレ等はありませんが神経質な方のご購入はお控えください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。