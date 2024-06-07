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芋頭水指　信楽壺中窯　保庭楽入作　共箱有　M1090
商品番号 B62557603244
商品名

芋頭水指　信楽壺中窯　保庭楽入作　共箱有　M1090
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 4,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

経口　約１１．０ｃｍ高　　約１６．５ｃｍ共箱有特に目立ったキズ・ヨゴレ等はありませんが神経質な方のご購入はお控えください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。
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