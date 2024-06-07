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- 芋頭水指 信楽壺中窯 保庭楽入作 共箱有 M1090
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商品詳細
経口 約１１．０ｃｍ高 約１６．５ｃｍ共箱有特に目立ったキズ・ヨゴレ等はありませんが神経質な方のご購入はお控えください。画像の色合い等は、パソコン・撮影機器・照明灯から現物とは多少の異なる場合がございます。質問等がある場合は、必ず落札前にお願い致します。出品商品は、落札決算後2〜3日程度、発送には日にち頂いてますので、ご理解の上、落札ください。
http://narcologia.ru/goods/cryptographic787437.html
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