Fate Grand Order 複製原画 ローソン限定 ジャンヌ アルトリア

全体はこちらから→#Rakudaショップホビーはこちら→#Rakudaホビー【状態】美品【シリアル】No.041シリアルナンバー入りのローソンで数量限定で販売された複製原画です。もう手に入りません。外箱に少しダメージがあります。【サイズ】横：44縦：56発送はご注文から大体1〜2日までに発送致します。★発送の際は出来る限りのお掃除や簡易消毒などをしてから梱包致します。★即購入大歓迎です。丁寧な梱包と迅速な発送を心掛けます。是非この機会にいかがでしょうか☆ーーーーーーー他にもバッグやリュックも毎週少しずつ出品していきます☆ぜひフォローして他の商品も見に来てください☆3426-313