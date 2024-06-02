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newnewさま専用　佐藤忠良「シャツ・或る日の女Ⅱ」リトグラフ　直筆サイン有り
商品番号 D36860259043
商品名

newnewさま専用　佐藤忠良「シャツ・或る日の女Ⅱ」リトグラフ　直筆サイン有り
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

申し訳ありませんが他の方はご購入出来ません。(作家名)佐藤　忠良(作品名)シャツ・或る日の女Ⅱ(技法)リトグラフ(サイズ)額外側　縦７７.５cm✖️横６０.５cm(状態)作品　良好　　　　　額　　多少のスレ有り※新品ではございませんので美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致　　します。※当サイトでは作品を販売致しております。　　額、金具、マットの傷や汚れ等によるクレームはお受け出来ません。(サイン)本人直筆サイン・エディション・作品証明シール有り(付属品)箱・黄袋(発送について)ヤマト運輸宅急便になります。
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