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リイシューねこちゃん[WHITE]
商品番号 S30632191965
商品名

リイシューねこちゃん[WHITE]
ブランド名 Svital
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オンライン限定販売だったリイシューねこちゃんのWHITEです。推し活を卒業するので、大切にしていただける方にお譲りしたいです。新品未開封ではありますが、完全素人保管のため劣化が気になる方や神経質な方はお控えください。※3枚目は実物画像です。限定商品で、既に販売終了しているものになるのでお値下げは要相談です。よろしくお願いします#米津玄師#リイシューねこちゃん
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