FUNKO POP 鋼の錬金術師 キング・ブラッドレイ

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商品詳細
鋼の錬金術師 キング・ブラッドレイのフィギュアです。詳しくは分かりませんが限定品のようです。新品未開封品です。新品ですが、海外輸入品の為、パッケージダメージ等ある場合もあります。神経質な方はご遠慮下さいm(__)m
http://narcologia.ru/goods/sucrose368640.html
http://narcologia.ru/goods/procurement649533.html
http://narcologia.ru/goods/enquire879089.html
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