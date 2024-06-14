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ドットペインティング/点描絵
商品番号 Q90143122508
商品名

ドットペインティング/点描絵
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 9,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

印象派を思わせるドットペインティング/点描絵のゴールドが美しい絵画となります。画像では色にバラ付きがある様に見えますが、（撮影時の光の入り方の加減）実際には綺麗なゴールドの絵画となります。こちらの商品は、東京銀座四丁目歌舞伎座近くまで取りに来て頂ける方のみ入札よろしくお願いします。絵画の種類···油彩画・油絵形式···その他主題···抽象主な画材···その他絵の大きさはたて約100㎝よこ約80㎝まち約3㎝
http://narcologia.ru/goods/septet889319.html
http://narcologia.ru/goods/response714742.html
http://narcologia.ru/goods/ordering928079.html

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