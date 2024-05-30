三島手数茶碗 雅山窯 10客 共箱入り

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます(*^^*)未使用、経年保管品です。サイズ口径13.5cm高さ7cmすり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。画像にて御判断下さい。
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