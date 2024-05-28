HAO ARTS OFFICE ケビン・ランデルマン HAOコレクション ファ…

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HAOARTSOFFICEケビン・ランデルマンHAOコレクションファイターズフィギュアリミテッドモデル#HAOARTSOFFICEケビン・ランデルマンHAOコレクションファイターズフィギュアリミテッドモデル未使用で箱のまま保管していました。箱の劣化、日焼けとうあります。今は亡きランデルマン。ランデルマンが大好きで昔に買いました。同じようにランデルマンが好きな人に渡ればと思います。#ケビンランデルマン#ハンマーハウス#PRIDE#マークコールマン#フィルバローニ#筋肉三兄弟#ミルコクロコップ#UFC#RIZIN#プロレス