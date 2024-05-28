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HAO ARTS OFFICE ケビン・ランデルマン HAOコレクション ファ…
商品番号 X28807459825
商品名

HAO ARTS OFFICE ケビン・ランデルマン HAOコレクション ファ…
ブランド名 ハオ
特別価格 税込 1,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HAOARTSOFFICEケビン・ランデルマンHAOコレクションファイターズフィギュアリミテッドモデル#HAOARTSOFFICEケビン・ランデルマンHAOコレクションファイターズフィギュアリミテッドモデル未使用で箱のまま保管していました。箱の劣化、日焼けとうあります。今は亡きランデルマン。ランデルマンが大好きで昔に買いました。同じようにランデルマンが好きな人に渡ればと思います。#ケビンランデルマン#ハンマーハウス#PRIDE#マークコールマン#フィルバローニ#筋肉三兄弟#ミルコクロコップ#UFC#RIZIN#プロレス
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