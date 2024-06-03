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ポピー sar 美品
商品番号 Q74979667721
商品名

ポピー sar 美品
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封後すぐにスリーブに入れたため新品未使用で比較的綺麗な状態ですが、トラブル防止のため、一律プレイ用としてご参考ください。細やかな傷や初期傷など気にする方は落札をご遠慮ください。
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