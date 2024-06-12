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【真作】森川曽文/四季花鳥図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AD-211
商品番号 C54839530169
商品名

【真作】森川曽文/四季花鳥図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AD-211
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 17,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】森川曽文　日本画家。京都生。名は英絢、字は士倩。初め前川五嶺の門に学び、のち長谷川玉峰に師事する。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は多少の薄汚れ、折れ、巻シワなどあります。表装は薄汚れ、天地に多少の汚れシミ、柱に多少の水シミあります。軸先は木製漆塗りで、漆剥がれキズあります。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　203㎝×幅　36㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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129th KOGIRE-KAI AUCTION CATALOG by KOGIRE-KAI - Issuu
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