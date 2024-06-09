入手困難　ルフトハンザ ※ オリジナル　機体利用　フライトタグ

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ドイツの有名エアルフトハンザのオリジナルグッズの機体利用のフライトタグです。ルフトハンザで実際に利用していた機体を解体して加工した物です。シリアルナンバーありで、特別感があります！フライトタグ Aviationtag ルフトハンザ A340-600サイズ:約9cmX3.5cmリング式シリアルナンバーあり※外袋に印字されているシリアルナンバーは外袋共通の「例」で本体のシリアルナンバーと異なります。※※※ご注意 ！！！！新品未使用ですが撮影用に開封しました！●開封時に外袋の開ける部分とバーコードシールにスレや折れがあります。●元々、本体には機体だった時のキズや汚れがあります。飛行中運行中に出来たキズや汚れであり、それも含めて「機体を利用した商品」の醍醐味で個性です。エラー商品では無いです。●新品未使用ですが、海外製品ですので日本製品よりも作りが粗い部分があります。キレイに扱っていますが素人ですので、神経質な方はご遠慮ください。上記OKの方、どうぞよろしくお願いします。※お値引きなしでお願い致します。#航空グッズ#ルフトハンザ#EU#機体#ロゴ#海外#レア#フライト #タグ#コンパクト#ドイツ#ミュンヘン#フランクフルト#ヨーロッパ#デュッセルドルフ#メンズ#ホワイト#白#限定#レア#日本未#航空機 #機体#タグ#スーツケース#lufthansa#シリアル#ナンバー #オリジナル #キーホルダー#Aircraft#Keyring