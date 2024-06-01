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- 【即日配送】ベアブリック ラファイエット STASH 100%\u0026400%
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商品詳細
BE@RBRICKLFYTXSTASH100%\u0026400%の新品未開封品です。購入先：公式オンライン購入後は、自宅で保管しておりました。展示予定がなさそうなため、出品します。未開封のため、製品状態は不明です。ご理解の上、購入ほどよろしくお願いします。【以下、公式HPより】□製品仕様□100%：約70mm400%：約280mmMEDICOMTOY（メディコム・トイ）の大人気フィギュア、BE@RBRICK(ベアブリック)にニューヨークのグラフィティ・レジェンド、STASH（スタッシュ）によるアートワークを落とし込んだコラボ限定フィギュア。STASHがニューヨークの地下鉄路線図、SUBWAYMAPをキャンバスに本コレクション限定で書き下ろした渾身のSPLATTERPATTERN。ベアの胴体フロントには「LAFAYETTE」、バックには「STASH」のピースがプリント。両足のバックにもLFYTロゴとSTASHのタグがプリント。※SUBWAYMAPSPLATTERPATTERNに関しましての注意点こちらの商品はウォータープリント(水転写印刷)仕様の性質上とアーティスト本人の意向により、パターンデザインの位置に個体差がある唯一無二のスペシャルなアイテムとなります。掲載画像はパターンデザインの一例となり、同一のものが販売されるわけではございませんので予めご了承ください。#ラファイエット#ベアブリック#BE@RBRICK#LFYT
http://narcologia.ru/goods/cowpox854939.html
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http://narcologia.ru/goods/peroration571315.html
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