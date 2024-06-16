BTTM Blu-ray 2枚セット

人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征、堀夏喜、木村慧人、中島颯太、佐藤大樹、瀬口黎弥、澤本夏輝、世界グッズ種類···その他BACKTOTHEMEMORIESPART1は自宅にて何度か再生、PART2は新品未開封です！・即購入可・プチプチに包んで発送いたします。・自宅保管のため、神経質な方は購入お控えください。~コメントお待ちしております☺︎~・まとめての購入でお値引きします。・配送方法変更可能です。・お値引き交渉お待ちしております！(即購入を条件とします。希望金額をご提示頂けると幸いです。)FANTASTICSfromEXILETRIBE/ファンタ/LDH/山本世界/佐藤大樹/木村慧人/澤本夏輝/瀬口黎弥/中島颯太/堀夏喜/八木勇征/