キャンバス木枠　F80号　2組1セット

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木枠(中古品)・一度の使用歴あり、使用には問題なし・裏面にガンタッカーの針の跡・145.5×112cm・2組の80号木枠を1セットでお譲り致しますが、1組のみでのご購入を検討されている場合は、可能な限り対応いたしますのでご連絡下さい。※基本的には翌日発送で対応させていただきますが、スケジュールの都合で数日かかる場合もございますので、ご了承下さい。