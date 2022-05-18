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@レア新品@カンタス航空B747-400 1/400特別塗装ジェット
商品番号 G95687942537
商品名

@レア新品@カンタス航空B747-400 1/400特別塗装ジェット
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

ブランド：Phoenix製品番号：11109航空機模型：B747-400航空会社：カンタス航空B747-400特別塗装登録番号登録：VH-OJAスケール：1：400サイズ：17.67cm*翼幅：16.11cm主な材質：合金発売日：2019年11月新品未開封模型です。製造上の個体差や、海外購入のため外箱にスレや凹みがある場合がございます。ご理解いただける方のみご入札願います。神経質な方はご遠慮下さい。B747-400カンタス航空飛行機模型航空モデルプレイ1/400
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