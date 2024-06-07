炉縁、朱塗、赤、蒔絵、火鉢、茶道具、骨董品、松、共箱、吉野杉、茶道 ...

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商品詳細
本木地輪島塗赤朱金蒔絵松木散らし炉縁になります。殆んど使用されておらず、新品に近い美品です。太陽光下でかざし見ますと、天然杢目がうっすらと確認出来ます。又、赤朱色も高価な岩料を使用しておりよく見かける数物ではなく深みがございます。最高級吉野杉共箱(落込)になります。サイズは42.5cm×42.5cm、厚さ6.6cm(嵌込み面・底部42cm×42cm)
http://narcologia.ru/goods/providence623894.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial952916.html
http://narcologia.ru/goods/encourage529172.html
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