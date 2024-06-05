値下げ！ロールアップピアノ⭐︎smaly PIANO-61⭐︎ピアノ練習

smalyPIANO-61写真にうつっているものが全てです。⭐︎商品の状態⭐︎数回の使用ですので、本体はダメージなくキレイな状態です。箱にややダメージがあります。⭐︎お願い⭐︎スムーズなお取引を心がけています。小さな子供がいますので、お返事が遅くなることもありますが可能な限り早い発送を予定しています。自宅保管品ですので、小さな見落としなどもあるかもしれません。細かいところまで気になる方はご遠慮ください。#NAKAGAMI#smalyPIANO_61



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