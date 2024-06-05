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ポケモンカード　exスタートデッキ　ヘルガー　27個　BOX
商品番号 X51591010449
商品名

ポケモンカード　exスタートデッキ　ヘルガー　27個　BOX
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1BOX、3個入り×9箱の27個になります。新品未開封です。ダンボールにプチプチを巻いて発送いたします。まとめ売りヘルガーexスタートデッキポケモンカードゲームスカーレットバイオレット151タイムゲイザーパラダイムトリガースペースジャグラーイーブイヒーローズロストアビスカートン
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