ポケモンカード　exスタートデッキ　ヘルガー　27個　BOX

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商品詳細
1BOX、3個入り×9箱の27個になります。新品未開封です。ダンボールにプチプチを巻いて発送いたします。まとめ売りヘルガーexスタートデッキポケモンカードゲームスカーレットバイオレット151タイムゲイザーパラダイムトリガースペースジャグラーイーブイヒーローズロストアビスカートン
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