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パッチワーク
商品番号 I39402860033
商品名

パッチワーク
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

玄関マット用として作りました中綿が2枚重ねになってますタペストリー、プレイマット・・などにも使用できると思いますタンスに長期保管しておりました約70×90cm
http://narcologia.ru/goods/symmetric377145.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial758716.html
http://narcologia.ru/goods/stage885597.html
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