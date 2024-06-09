バンダイ ちいかわといっしょ むちゃかわパープル　通常版

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商品詳細
バンダイちいかわといっしょむちゃかわパープル 通常版ブランド：BANDAI⚫︎保護フィルムを貼っています。⚫︎娘に購入しましたが、ストラップ付きの方が欲しかったようで、買い替えました。こちらが不用になりましたので、出品します。⚫︎数時間は遊んでいました。未使用に近い状態なのですが、開封時に、箱の端の方が破れてしまった為、お安く設定しました。お気になさらない方、ご検討ください。若干の擦れはありますが、落下もなく綺麗な方かと思います。⚫︎電池はありません。⚫︎リセット済みです。⚫︎ペット、喫煙者はおりません。⚫︎中古品出品をご理解の上、ご検討ください。ブランド：BANDAIメーカー希望小売価格：7,150円(税込)
http://narcologia.ru/goods/recuperation404221.html
http://narcologia.ru/goods/stair416600.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei749071.html
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ちいかわといっしょ むちゃかわパープル
ちいかわといっしょ むちゃかわパープル | BANDAI TOYS
ちいかわといっしょ むちゃかわパープル
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バンダイ(BANDAI) ちいかわといっしょ むちゃかわパープルDXセット
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ちいかわといっしょ むちゃかわピンク | ちいかわ｜バンダイ公式サイト
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