ハイキュー　リミックス アニメイト限定特典B5名シーンカード 2〜19

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ハイキュー リミックスアニメイト限定特典B5名シーンカード2〜19の18枚※1巻の特典はありませんクリアファイルに入れて保管してました。素人保管の為神経質な方はご遠慮下さい。バラ売り・値下げ不可クリアファイルに入れてゆうパケット専用箱で発送致します。