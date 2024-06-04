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【和】村瀬甲二 作　黄瀬戸 唐獅子 陶器 厄除け 魔除け 縁起物 インテリア
商品番号 C35697463013
商品名

【和】村瀬甲二 作　黄瀬戸 唐獅子 陶器 厄除け 魔除け 縁起物 インテリア
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

村瀬甲二作　唐獅子置物陶器厄除け魔除け縁起物インテリアオブジェ怖可愛いらしい獅子の置物です。サイズ（単位：cm)縦14㎝-横20㎝-高さ18㎝程度です。　(置台付き)
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