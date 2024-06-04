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【美品】2020年製　KAWAI ES110 高級電子ピアノ　カワイ
商品番号 I19441828127
商品名

【美品】2020年製　KAWAI ES110 高級電子ピアノ　カワイ
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 23,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【状態】これと言った傷や汚れがなく大変綺麗な商品です。ピアノのプロの方に清掃から動作、音出し確認をしている商品になります。あくまで、中古品なので、中古の扱いになりますので、神経質な方は購入はお控えくださいませ。※沖縄県又は離島に住まいの方は配送方法について事前にご相談したいので、ご購入いただく前にご連絡いただけるようお願いしております。【商品】▫年式　20年製▫メーカー　KAWAI▫型番　ES110【本体寸法】◽︎高さ15譜面台含まず◽︎幅　132◽︎奥　29◽︎スタンド高さ　77女性目線の【清潔】【安心】【信用】を一番大切に商品を販売致します。私自信が潔癖症なので、汚いは出品はしないのでご安心ください。購入後もわかりやすく丁寧にスムーズのキャッチボールで設置まで、安心できる取り引きを心掛けています。【お薦め内容】他の出品者には絶対負けない無料オプション安心の保証制度【2週間保証】１．鍵盤の動きがおかしい２．電源が入らなくなった３．ペダルがきかない４．音がでないなどの故障が、まんがいち発生した場合は、お問い合わせください。　全力で新生活をサポート致しますので購入希望コメントお待ちしてます♪YAMAHA(ヤマハ)KAWAI(カワイ)Roland(ローランド)CASIO(カシオ)KORG(コルグ)種類···電子ピアノ
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