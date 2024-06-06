西岡良弘作　唐津焼　馬上盃　盃　共箱　共布　略歴付　酒器

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商品詳細
西岡小十の息子、西岡良弘作の唐津焼馬上盃になります。唐津焼きの土の味わいが存分に発揮された作品です。横幅 約6cm 高さ 約9cm#西岡良弘#西岡小十#唐津焼#馬上盃#盃#その他の酒器商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/septet865919.html
http://narcologia.ru/goods/plaque5407.html
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