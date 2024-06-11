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FHER（フェール）ソプラノリコーダー プラムウッド
商品番号 B88949562423
商品名

FHER（フェール）ソプラノリコーダー プラムウッド
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 18,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

型番：ModelⅣ　ソプラノ材質：プラムウッド仕様：モダンピッチ、バロック式、3本継ぎメーカー：FHER（フェール）[スイス]プラムウッドは見る角度や光の当たり方によって濃淡が変わるやや暗めの存在感ある木目が特徴です。音質はややハスキーで、澄んだ音というより人の声のイメージに近い、倍音を多く含んだ力強い音。メーカーのホームページには、歌声との相性が良いと記載されていましたが、まさにそんな感じの音質です。約１年ほど前に購入しましたが、ほぼ使用していないのでとてもきれいな状態です。（定価税込：60500円）
http://narcologia.ru/goods/insignificant170182.html
http://narcologia.ru/goods/pompous669023.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless515959.html
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