氷室京介　手帳　バインダー

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ミュージシャン種別···ソログッズ種類···その他ご覧いただきありがとうございます。1994年、SHAKETHEFAKEツアーの頃の手帳です。非売品商品です。アルバムの曲、すべての歌詞とノートがバインダーに収まっています。雑誌の懸賞で当選致しました。本当にレアなものだと思います。もしよろしければ、ご購入のご検討をお願い致します。#氷室京介 #ヒムロック #boowy#shakethefake#非売品