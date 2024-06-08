【美品】スネアドラム / Tama PSS146 STARPHONIC

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TamaPSS146STARPHONICSTAINLESSSTEELスネアドラム現在定価(税込)¥89,100-の品です2019年に購入しました。コロナの影響で叩く機会を失い保管されていました。非常に状態もよいと思います。打楽器ですので使用感がございます。写真のままお送りしますのでご了承ください。リングミュート、スナッピー、ストレイナー、フープ、テンションボルトなど基本部位は全て純正です。付属としてドラムバッグPLAYTECH(旧ZENN)DSG6をお付けします。必要なければご連絡ください。ソフトケースのため、発送は更に外から緩衝材と段ボールで梱包してお送りします。【メーカー商品紹介】1.0mmステンレス・スティールのシェルに、ヴィンテージスネアによく見られるダブル・フランジド・エッジを現代版にアレンジしたTAMAオリジナルエッジ、E.S.E.(ResonantSoundEdge)を採用したモデル。GsoobedHoopをの組み合わせにより、豊かなレゾナンスとキレのあるパワフルなサウンドを実現。特にリムショットの際の爽快な音抜けは、ヴィンテージ・メタルスネアを彷彿とさせるモデルです。定価(税込)¥89,100-シェルサイズ/材質6x14(インチ)ステンレス・スティール・シェル1mmステンレス・スティールw/R.S.E.ラグFreedomLugフープGroovedHoop(10lug)ストレイナー/バットLinear-DriveStrainer/デタッチャブルバットスナッピーMS20RL14CSuperSensitiveHi-CarbonSnappySnare